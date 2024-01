Russia | rivolta nel Bashkortostan per la condanna di un attivista che vuole proteggere la lingua baschira

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Mercoledì i manifestanti in una piccola città nella regione centrale russa delsi sono scontrati con la polizia antisommossa dopo che un tribunale hato l'eco -e ...

Esuli palestinesi in rivolta Una vera sommossa si è registrata oggi nell’aeroporto di Makhachkala, capitale della repubblica del Dagestan a ... (sbircialanotizia)

La festa sembra essere finita, il Borussia Dortmund che pochi mesi fa sfiorava il titolo in Germania e oggi è agli ottavi di Champions League dopo ... (today)

E' un momento complicato per il Borussia Dortmund : i gialloroneri si sono qualificati agli ottavi di Champions nel girone con Milan, Psg... (calciomercato)

... secondo OVD - Info, che monitora le proteste in tutta la. I video condivisi sui social ... Il ministero degli Interni locale ha dichiarato di aver aperto un procedimento penale sulla "di ...Ci sarebbe un numero imprecisato di persone arrestate, rischiano fino a 15 anni di reclusione per il reato di "di masa" Le grandi proteste insono estremamente rare a causa del rischio ...“Le rivolte di massa minacciano la sicurezza nazionale del nostro ... Le proteste sono alcune delle più grandi manifestazioni del Paese da quando la Russia ha inviato truppe in Ucraina e ha ...Il 17 gennaio migliaia di manifestanti si sono scontrati con la polizia a Bajmak, nella repubblica della Baschiria, dopo la condanna di Fail Alsynov, un attivista che si batte contro lo sfruttamento d ...