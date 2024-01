Royal Family | Kate Middleton operata all’addome Come sta?

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) L’operazione è riuscita, principessa di Galles, è attualmente ricoverata in ospedale a Londra. Nella giornata di ieri,riportano i media inglesi e Kensington, èta oprata con successo. Non si hanno dettagli sulla natura dl problema, si so solo che la consorte del principe del Galles, William, dovrei rimanere in ospedale circa due settimane. Leggi anche:, in arrivo nuove rivelazioni del Principe Harry È probabile per lei ci sia un periodo di riposo e lontananza dagli impegni pubblici fino a Pasqua. A darne notizia un comunicato diramato da Kensington Palace. Lì, vivono, William e i loro tre figli: George, Charlotte e Louis. “Sua Altezza Reale la Principessa di Galles – vi si legge – è ...

Foto Nata il 9 gennaio 1982 a Reading, nel Regno Unito, la moglie del principe William è diventata un'icona di stile e uno dei membri più in vista della. Insieme al marito, rappresenta ...Leggi anche Carlo e Camilla primavera in Canada, viaggio in Italia per William e Kate Kate, principessa mediatrice nei conflitti tra Carlo e William, è tempo di bilanci: come è stato il ...La nota non ha precisato le cause dell’operazione, avvenuta oggi, 17 gennaio 2024, ma è assolutamente comprensibile che la royal family voglia mantenere il riserbo su una vicenda così delicata: ...La principessa del Galles Kate Middleton è stata operata all'addome e resterà in ospedale dai 10 ai 15 giorni. Poi un lungo riposo fino a Pasqua: cancellati tutti gli impegni pubblici ...