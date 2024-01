Rottamazione forzata e divieto di riparazione | facciamo chiarezza!

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Già da tempo ormai alcune fonti annunciano agli automobilisti quale potrebbe essere il loro terribile futuro, tradi: ecco cosa c’è di vero in queste sconcertanti rivelazioni che andrebbero a colpire milioni di automobilisti Ormai l’automobilista italiano è sempre più rassegnato e si sente costantemente in balìa degli eventi: una triste constatazione che lascia poco spazio all’ottimismo. Le sempre creative normative europee spesso vengono recepite dal nostro ordinamento in maniera quantomeno poco funzionale, creando un profondo clima di sfiducia e precarietà nei confronti del futuro dell’auto e non solo. Buona parte della responsabilità di questa situazione va a quelle che si possono a buon titolo definire ‘eco-follie‘: manovre tendenziose e opportuniste che riescono ...