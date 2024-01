Roma - Verona | arbitra Sacchi Doveri per la Juve Serie A | tutte le designazioni

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Ufficiali gli arbitri che scenderanno in campo nel prossimo turno del campionato diA . Nella 21esima giornata della massimasaranno solo sei le sfide in programma con Napoli, Fiorentina, ...

Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/20234. I giallorossi, in crisi di gioco e di risultato, proveranno a ... (sport.periodicodaily)

Il periodo buio della Roma sembra non avere fine con la sconfitta con il Milan che ha fatto sprofondare la squadra di José Mourinho al nono posto ... (sportface)

Una Joya per ritrovare il sorriso. Quello perso dopo il deludente derby di coppa e che la Roma non è riuscita a recuperare nemmeno domenica sera a ... (247.libero)

Ci sarà invece lache sfiderà ilsabato 20 alle 18.00 nella prima gara sulla panchina giallorossa per De Rossi. La fida sarà diretta da Sacchi con Pairetto al Var. La Juventus andrà ...Le designazioni della 21iornata di serie A- HellasSabato 20/01 ore.18.00 Sacchi Capaldo " Affatato IV: Massimi VAR: Pairetto AVAR: Valeri Udinese"Milan Sabato 20/01 ore.20.45 Maresca Di Iorio " Scatragli IV: Baroni VAR: Abisso ...Doveri è stato designato per la sfida fra Lecce e Juventus. A Maresca il confronto fra Udinese e Milan mentre Roma-Verona, che aprirà il turno, è stata affidata a Sacchi. Ecco tutte le designazioni Le ...La Lega ha diramato le designazioni arbitrali per le gare che verranno regolarmente disputate. Si parte con Roma-Hellas Verona, che aprirà il 21° turno sabato 20 gennaio alle ore 18:00, con la ...