Roma | tifosi criticano l’esonero di Mourinho | apparso cartello “Friedkinout”

Un cartellone con il faccione di Dan Friedkin e un hashtag #Friedkinout. Via Friedkin, secondo icolpevole di aver allontanato José Mourinho da Trigoria e dalla. Il maxi manifesto è apparso mercoledì mattina, a 24 ore dall'addio dello Special One alla Capitale, lungo la via Laurentina.Leggi anche Mourinho esonerato, De Rossi nuovo allenatore della, a Testaccio'in lutto': "De Rossi non è Mourinho" Lotito e l'esonero di Mourinho: "LaGuardo solo in casa mia" ...Daniele De Rossi ha rilasciato la prima intervista da nuovo allenatore della Roma, parlando ai canali ufficiali del club. L'ex capitano giallorosso ha raccontato le sue prime sensazioni in ...In tutti i post pubblicati dalla Roma sui propri canali social (eccezion fatta per TikTok ... suo arrivo nella società capitolina sembrano aver stimolato l’intervento di tifosi e simpatizzanti, ...