Roma | Sensi difende Mourinho | «Ci ha dato emozioni incredibili»

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Le parole di Rosella, ex presidente della, sulla scelta dei giallorossi di esonerare JoséRosella, ex presidente dellaha commentato l’esonero disul proprio profilo Facebook. PAROLE – «Sono rimasta sorpresa. Non mi aspettavo la notizia dell’esonero dianche perché ora arrivavano una serie partite alla portata dellache si trova comunque a pochi punti dalla zona Champions e con l’Europa League ancora da giocare. Evidentemente la società ha ponderato la scelta riflettendo attentamente su una decisione così importante. Immagino ci si sia confrontati con alcuni giocatori e che sia arrivata la sensazione che qualcosa si era rotto col tecnico. Io posso solo ringraziare il mister per quello che ha ...

Le reazioni degli ex dirigenti della società giallorossa "Non so davvero che dire, sono basita. Ci sono rimasta così, ci devo ancora riflettere". ... (sbircialanotizia)

