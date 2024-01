Roma | quanto è costato Mourinho | tutte le cifre

, 17 gen. LItalia sta lavorando proprio in queste ore per fare uscire dalla Striscia di Gaza circa 100 persone, bambini feriti e loro accompagnatori. E'hanno riferito fonti qualificate ad ...E'emerge dal rapporto "La Fattoria Italia a rischio crack" diffuso dalla Coldiretti e dall'... con il presidente della Coldiretti Ettore Prandini in Piazza San Pietro adove per la ...De Rossi guardava dalla panchina, Totti giocava. Un po' come se il primo allenasse il secondo. E a distanzi di anni DDR è di nuovo in panchina, stavolta però per guidare la Roma.Il marchio di autobus urbani, interurbani e turistici di Iveco Group, fornirà 411 veicoli elettrici a batteria ad Atac ...