Roma | Mitchell in pole come ds Tutte le alternative dei Friedkin

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Per mezza giornata laè caduta in una situazione paradossale: non aveva il direttore sportivo e non aveva l'allenatore. Ma se la seconda casella è stata riempita almeno fino a giugno, con la ...

Per mezza giornata laè caduta in una situazione paradossale: non aveva il direttore sportivo e non aveva l'... il candidato più autorevole in questo momento Paul, classe '81, inglese . E' ...... avviati contatti per il nuovo ds con Paul(ex ds del Monaco e direttore scouting della galassia Red Bull) e con Christopher Vivell (ex direttore tecnico del Chelsea). Daa Milano, si ...L’inglese ha un buon curriculum internazionale, ma non è l'unico in corsa. L’annuncio arriva a breve ...L’inglese ha un buon curriculum internazionale, ma non è l'unico in corsa. L’annuncio arriva a breve ...