Roma | Iveco vince contratto per fornitura 411 bus elettrici

(Di mercoledì 17 gennaio 2024), 17 gen. (askanews) –Bus, il marchio di autobus urbani, interurbani e turistici diGroup, si è aggiudicato il suo più importantedi autobusin Italia e fornirà 411 veicolia batteria ad Atac, azienda per la mobilità, la società per i trasporti pubblici di. Il, firmato oggi, vale più di 300 milioni di euro e rientra nel piano strategico di Atac per offrire una mobilità sempre più sostenibile, efficiente e accessibile. Lacomprende i nuovi autobus, da 12 o 18 metri di lunghezza, e la loro manutenzione completa per dieci anni. Le prime consegne sono previste entro la fine del 2024 e tutti gli autobus restanti saranno consegnati entro la ...

, 17 gen. "Bus, il marchio di autobus urbani, interurbani e turistici diGroup, si è aggiudicato il suo più importante contratto di autobus elettrici in Italia e fornirà 411 veicoli ...Romana Diesel, su mandato di, si è aggiudicata la gara indetta da Atac a giugno 2023 per la fornitura di 411 autobus ... aavremo una flotta con l'età media tra le più basse in Europa - ...Roma, 17 gen. (askanews) - Iveco Bus, il marchio di autobus urbani, interurbani e turistici di Iveco Group, si è aggiudicato il suo più importante contratto di autobus elettrici in Italia e fornirà ...Roma, 17 gen. (askanews) – Pronto l’emendamento unitario delle opposizioni (esclusa Italia Viva) per introdurre nell’ordinamento italiano il salario minimo per legge. Il tentativo parte ora al Senato, ...