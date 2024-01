Roma | il produttore televisivo Alberto Tarallo rinviato a giudizio per la bancarotta fraudolenta della Ares Film

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Ilè statoper lasocietà. Lo ha deciso oggi, 17 gennaio, il gup di. La società, che ha realizzato decine di fiction per il piccolo schermo, è fallita definitivamente nel 2020. La procedura, secondo le ricostruzioni investigative, fu accelerata da opinabili scelte di investimento, indebitamente bancari elevati e scarsi risultati al botteghino. Il processo è stato fissato al prossimo due luglio davanti ai giudicinona sezione collegiale del tribunale.è già sotto processo, per l’accusa di falso, in relazione al testamento del suo compagno ...

Iltelevisivo Alberto Tarallo è stato rinviato a giudizio per la bancarotta fraudolenta della società Ares Film. Lo ha deciso oggi, 17 gennaio, il gup di. La società, che ha realizzato ...Il gup diha rinviato a giudizio iltelevisivo Alberto Tarallo per la bancarotta fraudolente della società Ares Film che ha realizzato decine di fiction per il piccolo schermo. Il processo è ...Secondo la Guardia di Finanza, Tarallo e Losito avrebbero “manipolato i bilanci della società e sottratto denaro, contribuendo in questo modo a provocare il dissesto dell'azienda” ...Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma ha rinviato a giudizio il produttore televisivo Alberto Tarallo, che sarà imputato per il reato di ...