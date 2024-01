Roma | i tifosi a Paredes e Dybala | ' Mou non è più una scusa'

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Clima caldissimo adopo l'esonero di José Mourinho., in arrivo a Trigoria per la prima seduta di allenamento diretta dal nuovo tecnico Daniele De Rossi, vengono fermati dai ...

Roma , José Mourinho esonerato : quali sono le 10 frasi che i tifosi giallorossi difficilmente potranno mai dimenticare Come un fulmine a ciel ... (cityrumors)

«Grazie a voi per questi due anni». Sono queste le parole di José Mourinho, emozionatissimo, che lascia Trigoria a bordo della sua auto. Il ... (open.online)

Diversi tifosi hanno raggiunto Trigoria per dare l'ultimo saluto a José Mourinho. E un tifoso mostra un tatuaggio fatto in suo ... (247.libero)

José Mourinho saluta la Roma e i suoi tifosi. Lo Special One ha rotto il silenzio dopo l'esonero postando un video con le foto più belle della sua avventura in giallorosso accompagnate dalla canzone di Andrea Bocelli 'Nelle tue mani'. Andre Belotti, attaccante della Roma, viene fermato fuori da Trigoria da un folto gruppo di tifosi.