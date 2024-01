Roma | Dybala si allena in gruppo | disponibile per il Verona?

(Di mercoledì 17 gennaio 2024), Paulosi èto con il resto del. Le condizioni dell’attaccante argentino in vista delSecondo giorno alla guida dellaper Daniele De Rossi, che nell’mento odierno ritrova Paulo. La Joya aveva saltato la partita con il Milan, la cui sconfitta è stata fatale per l’ex tecnico Jose Mourinho. Come riferito dall’ANSA, l’argentino ha preso parte alla sessione d’mento dei giallorossi, come testimoniato anche dalle foto pubblicate dalla società sul proprio sito e social network. Ci sarà contro il? La risposta a questa domanda arriverà con i prossimimenti: De Rossi vuole essere sicuro che l’argentino abbia smaltito il problema muscolare ...

Clima caldissimo a Roma dopo l'esonero di José Mourinho. Paredes e Dybala , in arrivo a Trigoria per la prima seduta di allenamento diretta dal nuovo ... (247.libero)

Quando si interfaccerà con uno un Lukaku, sapranno bene con chi staranno parlando. Per l'... ritengono di poter conoscere tutto, e invece spesso vivono una realtà, nella, nel Milan, nella ...... l'argentino Paredes, ma anche il beniamino Paulo, al quale è stato chiesto di fare ... Come sarà ladi De Rossi Il Cv dell' ex capitano giallorosso non contiene caratteristiche e risultati ...Subito una buona notizia per il nuovo tecnico della Roma , Daniele De Rossi, che nel suo secondo allenamento, svoltosi questa mattina a Trigoria, ha ritrovato Paulo Dybala.L'ex direttore sportivo biancoazzurro spiega il Daniele allenatore: "Non avrà problemi a gestire la squadra. Deve matura, ma sono certo si sia dato da fare perché ha voglia di emergere. Troverà le sol ...