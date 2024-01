Roma | a fuoco bus nel parcheggio della metro Anagnina | le immagini

Roma , 13 gen. (askanews) – “Mai più apartheid, Palestina libera, Israele assassina”. Questo lo slogan che viene scandito in via dei Fori ... (ildenaro)

, nella sala di rappresentanza del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, insieme al ... Qual è secondo lei l'aspetto che, come giornalisti, va messo subito aNel nostro libro ci ......portare a compimento un sopralluogo in una palazzina che poco più di un mese fa è andata a... Il rimpallo della proprietà della palazzina tra ATER e Comune dinon può e non deve essere pagato ...(ANSA) - ROMA, 17 GEN - "Nel Mar Rosso stiamo lavorando perché accanto all'operazione Atalanta possa esserci una missione militare europea, l'ipotesi è di allargare quella attiva a Hormuz (la Agenor) ...Ascoli-Bari, arbitra il ligure Ghersini. Per i bianconeri solo una vittoria in sette precedenti - picenotime.it - IT ...