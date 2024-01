Rogo alla pizzeria “La Jungla” di Treviglio | il titolare assolto da tutte le accuse

(Di mercoledì 17 gennaio 2024). “Non temevo nulla perché sapevo di essere innocente. Sono stato 4 anni sulla graticola senza aver fatto niente. Io avevo aperto “La” con tanti sacrifici per darla in gestione ai miei figli, che senso avrebbe avuto bruciarla?”. Pierino Cataldi, imprenditore edile di, tira un sospiro di sollievo. Mercoledì 17 gennaio il giudice Andrea Guadagnino lo haper non aver commesso il fatto dall’accusa di aver dato fuoco al bar“La”, e perché il fatto non sussiste dalledi aver rubato energia elettrica dcabina dell’Enel che alimentava l’illuminazione del parco Baden Powell e di frode all’assicurazione. Accolta quindi la richiesta del pubblico ministero,quale si è associata la ...

