Rivoluzione TFR e TFS | i lavoratori attendono con trepidazione le nuove regole

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) La Corte di Cassazione ha stabilito delle importanti novità relative alla liquidazione del TFS degli statali. Quando verrà aggiornata la normativa? Otto mesi fa la Corte di Cassazione si è pronunciata sull’esigenza di revisionare i tempi per la corresponsione del TFR/ TFS ai dipendenti statali. Come viene pagato il TFS agli statali? – InformazioneOggi.itNel dettaglio, i Giudici hanno stabilito che il pagamento delle somme dovute per la fine del rapporto lavorativo non dovesse avvenire dopo anni (come di fatto avviene), perché si lederebbe il principio della giusta retribuzione e penalizzerebbe eccessivamente gli statali rispetto aiprivati (che, invece, ricevono il TFR entro massimo 45 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro). Ad oggi, tuttavia, si attende ancora una legge che regoli tale disciplina e che attui le direttive degli Ermellini. Le ...

