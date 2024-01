Ristoratrice trovata morta | svelati i risultati dell’autopsia

Leggi su notizie

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) : gli ultimi aggiornamenti di questa tragica ed assurda vicenda Arrivano delle importantissime novità in merito alla morte di Giovanna Pedretti, ovvero ladi Sant’Angelo Lodigiano divenuta famosa per aver risposto ad una recensione omofoba in rete. La stessa recensione che, però, ha sollevato moltissimi dubbi (a quanto pare si trattava di un fake). Tanto è vero che la donna, a quanto pare, non avrebbe retto a tutta questa pressione mediatica ed avrebbe pensato per il folle gesto di togliersi la vita. Lo ha fatto nei pressi del fiume Lambro dove il suo corpo è stato ritrovato nella serata di domenica.(Ansa Foto) Notizie.comNegli ultimi minuti è terminata l’autopsia sul corpo della donna. Iparlano chiaro: l’esame autoptico parla di morte per ...