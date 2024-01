Riscaldamenti fuori uso | chiusa per una settimana scuola elementare in provincia di Latina

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Pubblicato il 17 Gennaio, 2024 Un guasto all’impianto di riscaldamento ha costretto un comune pontino, esattamente quello di Terracina, ad interrompere l’attività didattica, fino a venerdì 19 gennaio, in una, ovvero la Giancarlo Manzi in via Zicchieri. “Dopo la segnalazione del cattivo funzionamento dell’impianto di riscaldamento – scrivono dal comune di Terracina – i tecnici hanno effettuato un sopralluogo, ed essendo necessari interventi sull’impianto è stata emessa un’ordinanza che dispone la sospensione dell’attività didattica fino a venerdì 19 gennaio”.