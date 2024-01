Riforma istituti tecnici e professionali | Rizza Flc Cgil | “In Sicilia solo 10 scuole su 154 aderiscono alla sperimentazione del Governo”

Leggo in queste ore che il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sta puntando ... Le news della scuola in primo piano, oggi: ... (247.libero)

... posso chiederle perché Importantidi ricerca come per esempio 'Freedom House', e ... giuristi e anche militari hanno invaso le piazze al grido di 'Democrazia, democrazia' contro la...Tra le novità del prossimo anno scolastico c'è l'attivazione del Liceo del Made in Italy e ladeglitecnico professionali . Un centinaio di scuole - l'adesione scadeva il 12 gennaio -...Si tratta di una novità all’interno della riforma dove viene inserito il “moltiplicatore ... questi dati sono stati forniti dall’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Gli incrementi ...È iniziato il countdown per l'uscita delle materie della maturità 2024 che interesserà circa 500mila studenti mentre il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara annuncia in queste ore qualche novit ...