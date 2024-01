Riforma delle pensioni Paolo Capone | Leader UGL | “Positivo l’impegno del Governo | centrale Quota 41”

Si è appena conclusa l’ audizione sul DDL per la Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli ... (orizzontescuola)

Continuerà la battaglia contro laAutonomie 'sia in Parlamento che nel Paese'. Lo assicura il vicepresidente dem del Senato Francesco Boccia , in un punto stampa a Palazzo Madama. Il senatore del Partito Democratico non ...... che ha aggiunto sul tema: "Se lasi può fare con un minimo sindacale si può fare ma se la vogliamo farla seriamente occorre unacostituzionale" . "Separazionecarriere è in ...Alla vigilia dell'apertura delle iscrizioni, circa 6 su 10 stavano valutando soprattutto ... La situazione, però, dovrebbe migliorare nei prossimi anni, visto che il PNRR ha portato con sé una riforma ...approdato in Aula tra le proteste delle piazze meridiane (e non solo). C’è poco di nobile e tanto di «mercantile» nelle fortune di questa sciagurata riforma. Matteo Salvini - tra un ponte sullo ...