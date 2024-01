Rifiuti | ecoisola nel Napoletano per migliorare raccolta

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUmido, secco, multimateriale, carta e vetro: sono le cinque tipologie diche da domani sarà possibile conferire nella prima delle tre ecoisole che Velia Ambiente, la ditta che si occupa del servizio dia Torre del Greco, ha deciso di installare di concerto con l’amministrazione comunale in altrettanti punti strategici della città. Il montaggio della prima è avvenuto oggi nella zona del parcheggio Palatucci in via Alcide De Gasperi, a ridosso degli uffici di palazzo La Salle. In giornata saranno caricati i codici fiscali di riferimento di tutti gli intestatari della Tari: solo loro, attraverso le tessere sanitarie (così come avviene per il ritiro dei kit della differenziata) potranno utilizzare l’. Il primo a sperimentare il funzionamento della struttura è stato proprio il sindaco: ...

L'amministrazione Comunale di Senise informa che in via eccezionale l'isola ecologica rimarrà aperta domani 6 gennaio dalle 08.00 alle 12.00 per il conferimento di tutte le tipologie di rifiuti, FATTA ECCEZIONE PER L'INDIFFERENZIATO, la cui raccolta rimane prevista il giovedi'. Durante questo orario, sarà possibile conferire tutti i rifiuti differenziati, mentre non sarà permesso smaltire i rifiuti indifferenziati, in ottemperanza alla normativa vigente.