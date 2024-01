Ricostruzione | Meloni e von der Leyen a Forlì | “Grazie Ursula | era doveroso rivedere il Pnrr” video

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Bilaterale proficuo, a tratti confidenziali, quello tra la premier Giorgiae la presidentevon der. Per la presidente della Commissione Ue è un ritorno in Italia dopo la visita del 25 maggio scorso nelle zone alluvionate. Sul tavolo dell’incontro, durato circa un’ora, gli aiuti europei per lae il. Qualche sparuta protesta ha tentato inutilmente di rovinare l’arrivo dell’ospite europeo.post-alluvione,e von der“Voglio ringraziare la presidente von derche torna, dopo la scorsa visita a pochi giorni dall’alluvione di otto mesi fa. Torna con risultati importanti costruiti insieme in questi mesi”, ha detto ...

Forlì, 17 gen. (Adnkronos) - Le risorse del Pnrr per le aree alluvionate “oltre a garantire la messa in sicurezza delle zone esposte a rischio ... (liberoquotidiano)

Forlì, 17 gen. (Adnkronos) – Le risorse del Pnrr per le aree alluvionate ?oltre a garantire la messa in sicurezza delle zone esposte a rischio ... (calcioweb.eu)

... risorse che "consentiranno di portare avanti azione die di prevenzione rispetto ad ... Inserire l'elemento della prevenzione è secondoun jolly rispetto al passato, dal momento che ...Ringrazio quindi la presidentee il ministro Fitto per l'intesa. Il programma che andremo ad ... in modo da accelerarne il più possibile lae la piena ripresa. Un percorso, più in ...Da una revisione del Pnrr arrivano dall'Unione europea 1,2 miliardi per la ricostruzione post alluvione in Emilia-Romagna. L'annuncio ufficiale è stato dato alla stampa nel primo pomeriggio di oggi, ...Bruxelles - Un ritorno nell'Emilia-Romagna colpita dalle conseguenze dei cambiamenti climatici a otto mesi dall'alluvione di inizio maggio 2023, per ...