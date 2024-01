Riassunto | DOCOMO esporrà a MWC Barcelona 2024 | la più grande fiera al mondo per il settore della tecnologia mobile

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) —Vivi il futuroconnettività con FEEL TECH: unainnovativa per la condivisione sensoriale — TOKYO–(BUSINESS WIRE)–NTT, INC. ha annunciato oggi che sarà presente a MWC, la piùesposizione alper il, che si terrà a Barcellona, in Spagna, dal 26 al 29 febbraio. Presso lo stand diverranno esposti i suoi progressi in ambito tecnologico dall’anno scorso e verranno organizzate presentazioni incentrate sui temi principali di 6G, reti Open RAN e realtà estesa (XR), che ambiscono a promuovere la standardizzazione a livello internazionale e le opportunità commerciali globali con ...

I brevetti sono detenuti, tra gli altri, da Dolby, General Electric, Philips, NTT, Orange, ... Continua a leggere: SLB e Nabors annunciano una collaborazione finalizzata a espandere l'...—Vivi il futuro della connettività con FEEL TECH: una tecnologia innovativa per la condivisione sensoriale —TOKYO--(BUSINESS WIRE)--NTT DOCOMO, INC. ha ...NTT DOCOMO, INC. ha annunciato oggi che sarà presente a MWC Barcelona 2024, la più grande esposizione al mondo per il settore della tecnologia mobile, ...