Revocati i domiciliari all’ex senatore di Forza Italia Luigi Cesaro

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Il Tribunale di Napoli, VII Sezione Penale, con ha disposto la revoca della misura cautelare degli arrestiper l’exdi. A renderlo noto sono gli avvocati Alfonso Furgiuele e Michele Sanseverino, difensori dell’ex, finito aiil 22 ottobre 2022 nell’ambito di un’inchiesta della Direzione distrettuale Antimafia di Napoli per le ipotesi di reato di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione elettorale aggravata., i giudici hanno ordinato ora l’immediata liberazione di, in accoglimento dell’istanza avanzata dai suoi legali. La decisione è stata assunta perché – fanno sapere i legali – sono venute ...

Rotondi . Sono statigli arresti, a seguito dell'interrogatorio dinanzi al GIP Landolfi, per il 50enne di Rotondi, arrestato nella serata del 09.01.24 a Montesarchio con l'accusa di usura.