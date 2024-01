Responsabile di Produzione

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) INSERITO DA: Adecco Italia Spa – IL GIORNO: 19/12/2023 SETTORE: EngineeringSEDE DI LAVORO: Perugia Consultant Umbria Adecco ricerca per azienda metalmeccanica che lavora con settore automation OpportunitàIl nostro cliente è un’azienda che lavora in ambito automazione industriale e in ottica di strutturazione aziendale, ricerca un per una funzione di coordinamento di più aree produttive La figura ricercata Si occuperà di -Coordinare e supervisionare l’intero processo produttivo, garantendo il rispetto dei tempi e degli standard qualitativi– Gestire e ottimizzare le risorse umane e materiali– Monitorare e analizzare i dati dial fine di individuare eventuali criticità e proporre soluzioni– Collaborare con le altre funzioni aziendali per garantire un flusso di lavoro efficienteI requisiti • Possesso di una Laurea in Ingegneria gestionale o meccanica • ...

