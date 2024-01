Regno Unito | la principessa Kate ricoverata per un intervento all’addome | “Annullati tutti gli impegni fino a Pasqua”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024), laper unMiddleton, moglie dell’erede al trono William, è statain ospedale per un non meglio precisato: lo comunica Kensington Palace sottolineando che si tratterebbe di una “operazione pianificata”. Ladalla giornata di ieri, martedì 16 gennaio, presso la London Clinic e non verrà dimessa prima di “10-15 giorni” e non tornerà a partecipare a eventi pubblici almeno “”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Prince ...

migliaia di persone sono scese in strada a Sana’a, capitale dello Yemen , per protestare contro i bombardamenti americani e britannici avvenuti ... (ilfattoquotidiano)

«Se Putin vince in Ucraina, non si fermerà lì, e i nostri avversari in tutto il mondo credono che non abbiamo né la pazienza né le risorse per ... (linkiesta)

Meghan Markle , non perde occasione per parlare di sé e riferire qual unque iniziativa, persino quelle benefiche, a se stessa, al proprio passato o, in ... (leggo)

Il voto del giudizio è arrivato. Stasera la House of Commons (la Camera dei Comuni) voterà in terza lettura il controverso disegno di legge sui ... (ilfattoquotidiano)

Seguendo le orme dell'autorità di regolamentazione del(CMA), la Commissione europea ha annunciato martedì scorso (9 gennaio) che sta esaminando la natura della partnership creata tra il ...Una rifondazione che, a suo parere, dovrebbe prendere spunto da formazioni come i Labour nel, dal risultato del voto in Polonia e dalla vittoria di Lula in Brasile .Kate Middleton, moglie dell’erede al trono William, è stata ricoverata in ospedale per un non meglio precisato intervento all’addome: lo comunica Kensington Palace sottolineando che si tratterebbe di ...Prima è arrivato il Regno Unito, e ora è pronta ad unirsi anche l’Unione Europea nella somministrazione sottocutanea del farmaco antitumorale atezolizumab. La Commissione Europea, infatti, ha appena ...