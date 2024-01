Regno Unito di nuovo al voto sulla stretta ai migranti | sui trasferimenti in Ruanda il governo Sunak si gioca la sopravvivenza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Ildel giudizio è arrivato. Stasera la House of Commons (la Camera dei Comuni) voterà in terza lettura il controverso disegno di legge sui ricollocamenti degli immigrati illegali in: il mattone centrale deldi Rishi, che dunque in queste ore sta scricchiolando. Il Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill, torna a Westminster rimpolpato con nuove garanzie legali per la Corte Suprema britannica, che lo aveva già bocciato in appello giudicandolo illegale perché il Paese africano non sarebbe sicuro per i richiedenti asilo. A dare l’idea dell’atmosfera, urla di scherno e risate hanno rimbombato tra le poltrone verdi della camera dei Comuni nella seduta settimanale del question time con il primo ministro, trasformata in un siparietto di parlamentari indisciplinati che non hanno perso ...