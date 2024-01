Real Madrid | Ancelotti | «Brahim è cresciuto grazie al Milan»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Le parole di Carlo, allenatore del, sulla stagione diDiaz dopo l’esperienza al. I dettagli Carlo, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby di Copa del Rey contro l’AtléticoDIAZ – «È tornato dopo gli anni alcon più conoscenze a livello tattico e con più gamba, è più potente. Negli spazi stretti si fa valere tantissimo, è importante in difesa, lavora tantissimo in qualsiasi posizione. Fa bene ovunque lo schieri, ci sta aiutando tantissimo, è molto completo». DERBY – «La squadra sta bene, sarà un’altra partita molto complicata, l’Atletico è una rivale che si è fatto valere in Supercoppa, ...