Real Madrid | Ancelotti | “Brahim Diaz ? Cresciuto grazie al Milan”

C’è chi dice no. E in questo caso è un figlio d’arte che lavora già in uno dei club più prestigiosi al mondo. Davide Ancelotti , secondogenito e ... (sportface)

Sarà una gara veloce sul sintetico, ma non andiamo a giocare contro il. Sono tutte partite difficili, ma contro la prima in classifica non si potranno sbagliare tante scelte come oggi. ...Carlo Ancelotti fa spallucce alla vigilia del derby di Coppa del Re contro l'Atletico. Il ... Ilsta vivendo fin qui una grande stagione: l'ultima sconfitta risale al 24 settembre, nel derby ...Reduce dal trionfo a Riad nel Clásico di Supercoppa, il Real Madrid è chiamato a difendere il titolo in coppa nazionale conquistato nella scorsa stagione in finale contro l’Osasuna. I Blancos di ...Duro intervento in conferenza stampa dell'allenatore del Barça, che fissa gli obiettivi e lancia un "auto-ultimatum" ...