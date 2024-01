Rapina un minimarket | poi ci rinchiude la titolare | arrestato a Roma

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Romma, 17 gennaio 2024 – I Carabinieri della Stazione di San Vittorinono hanno dato esecuzione a una ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere a carico di un 35enne rumeno gravemente indiziato dei reati diaggravata e sequestro di persona. I fatti da cui scaturisce il provvedimento restrittivo sono riconducibili allo scorso ottobre, quando il cittadino rumeno, senza fissa dimora, si è introdotto in un piccolo negozio di alimentari, minacciando lacon un cacciavite e facendosi consegnare 300€ in contanti, un cellulare ed un anello d’oro. Prima di allontanarsi con la refurtiva, per evitare di essere intralciato nella sua fuga, iltore ha chiuso a chiave nella proprietaria, liberata da un vicino di casa accorso dopo aver sentito le ...