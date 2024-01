Ranieri al Sistina | “Per i miei sogni non basta un cassetto | serve un armadio!”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) L'artista napoletano a teatro con 'Tutti iancora in volo' tra canto e recitazione "A me nonun, per i: ho bisogno di un armadio e anche grande, a più ante". E' quanto 'confessa' Massimo, sentito dalla AdnKronos in vista del suo debutto al teatrodi Roma con

... al Festival della Canzone Italiana di Sanremo, Massimotorna in scena con il suo nuovo spettacolo ' Tutti i sogni ancora in volo ', al Teatrodal 17 Gennaio 2024 . Continua così il ...... al Festival della Canzone Italiana di Sanremo, Massimotorna in scena con il suo nuovo spettacolo ' Tutti i sogni ancora in volo ', al Teatrodal 17 Gennaio 2024 . Continua così il ...L'artista napoletano a teatro con 'Tutti i sogni ancora in volo' tra canto e recitazione ...“ Tutti i sogni ancora in volo”, il nuovo viaggio, ideato e scritto da Massimo Ranieri e Edoardo Falcone, arriva a Roma, al Teatro Sistina dal 17 gennaio per nove sere.