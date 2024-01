Randy Orton sul suo ritorno | “All’inizio sono rimasto spiazzato dalla scelta della WWE”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)ha fatto il suoin WWE, dopo diciotto mesi d’assenza, durante Survivor Series, lo scorso novembre. L’Apex Predator ha preso parte al main event dello show, il War Games Match, dove ha trionfato accanto a Sami Zayn, Seth Rollins, Cody Rhodes e Jey Uso. Come sappiamo, il suoè stato in parte “messo in ombra” da quello di CM Punk, ma non è questo che ha lasciato di stucco il 15 volte campione WWE. Parlando a WWE The Bump,ha ammesso di esserecolpitocompagnia di “spoilerare” il suonell’ultima puntata prima di Survivor Series:“Mi ha lasciatoper un momento, ma alla fine, ho ottenuto una grande ...

È sicuramente molto piacevole rivedere Randy Orton in azione, infatti dal suo ritorno in quel di Survivor Series lo scorso novembre, lo ... (zonawrestling)

Matt Riddle non è un personaggio qualunque: l’ex WWE, infatti, si è sempre contraddistinto per il suo carattere istrionico oltre che per le ... (zonawrestling)

... il 20 agosto di quell'anno, "L'Immortale" (come è soprannominato dai suoi fan) ha lottato contro(più giovane di lui di quasi 30 anni), vincendo l'incontro con il suo brevettato Leg Drop ...... il 20 agosto di quell'anno, "L'Immortale" (come è soprannominato dai suoi fan) ha lottato contro(più giovane di lui di quasi 30 anni), vincendo l'incontro con il suo brevettato Leg Drop ...Matt Riddle non è un personaggio qualunque: l'ex WWE, infatti, si è sempre contraddistinto per il suo carattere istrionico oltre che per le sue doti sul ring. The Original Bro ha vinto diversi titoli ...Randy Orton apprende una lezione importante sui corsi e ricorsi della vita, ma la serata deve ancora finire... Intanto Austin Theory e Carmelo Hayes spaventano tutti.