Rally-Raid | Dakar A Chicherit la 10^ tappa | Brabec vince nelle moto

La leggenda delha infatti spinto al massimo la sua Prodrive Hunter tra le insidie dei 639km (... CLASSIFICA TAPPA 9 HA'IL - AL'ULA Pos Pilota Team Tempo Distacco 1 SEBASTIEN LOEB BAHRAIN...Al loro inseguimento ci sono alcuni dei nomi più importanti quando si parla di: Sainz (ex campione del mondoe padre del pilota della Ferrari di Formula Uno) precede Sebastien Loeb con un ...La Dakar è una delle competizioni automobilistiche più affascinanti al mondo, un rally raid che mette alla prova equipaggi con velocità e abilità nella navigazione attraverso il deserto.Attiyah has endured a torrid run in the 46th edition of Dakar following his switch from Toyota to Prodrive, with a combination of accidents and reliability problems forcing him out of the event.The ...