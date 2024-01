Rackete scende in politica E si aggrappa alla leggenda dell' Araba Fenice

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) E' ufficiale. Carola, ex comandantea nave Sea Watch 3 e iconaa sinistra immigrazionista, si lancia nel mondo. Una svolta, questa, di cui si parlava già da tempo. "Sento di non avere altra scelta che impegnarmi nella. È il momento giusto", ha dichiarato in un'intervista concessa al Guardian. Poi, nessun colpo di scena, l'ingegnere 35enne è tornata a gridare all'oggi tanto di moda "pericolo nero": "Vogliamo che coloro che sono a favore dei diritti umani ea giustizia climatica siano in maggioranza, o lasceremo la decisionedestra e ai fascisti? È una domanda abbastanza semplice che dobbiamo farci". La paladinae Ong, che, piuttosto che sostenere politiche per far fronte ...

in campo con Die Linke, partito di estrema sinistra emerso nel 2007 dall'ex comunista della ... Migranti, Carola: "Situazione peggiorata per chi fugge, l'Europa non può trattare con la ...in campo con Die Linke, partito di estrema sinistra emerso nel 2007 dall'ex comunista della ... Migranti, Carola: "Situazione peggiorata per chi fugge, l'Europa non può trattare con la ...La donna che era diventata un simbolo di attivista anti-Salvini, Carola Rakete, si butta in politica. Ancora una volta per un salvataggio, ma questa volta del partito di Sinistra «Die Linke». Una svol ...