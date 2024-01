Rackete in campo alle europee | Mi candido contro il fascismo

Scende incon Die Linke, partito di estrema sinistra emerso nel 2007 dall'ex comunista della ... Migranti, Carola: "Situazione peggiorata per chi fugge, l'Europa non può trattare con la ...Assolta da tutte le accuse, oravolta pagina. L'immigrazione "Una questione personale. ... Ci spieghi il motivo di questa svolta Sono sempre stata un'ecologista e questo è anche il mio...Annunciando la sua ufficiale discesa in campo, poi, Rackete ha anche esposto un'altra ragione fondamentale del proprio impegno politico: la lotta al fascismo. "Sento di non avere altra scelta che ...La donna che era diventata un simbolo di attivista anti-Salvini, Carola Rakete, si butta in politica. Ancora una volta per un salvataggio, ma questa volta del partito di Sinistra «Die Linke». Una svol ...