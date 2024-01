(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Patrice Leguéreau, direttore dello studio creativo di gioielleria, sorride spiegando come la cromatica regolarità di unpossa trasformarsi in trame d’oro e pietre brillanti.le dell’alta gioielleria “de”: un nuovo capitolo presentato dopo una primagià dedicatagli nel 2020.Haute Couture Autunno Inverno 2023-2024 X ...

" Sono un commerciante, e lo rivendico con orgoglio. Mache rivendico con ancor più orgoglio è di essere un commerciante cuneese. Siamo, in Piemonte, ...un bilancio dell'andamento del...... che sono puntualmente riscontrabili nella mafia siciliana nel suo insediamento nel... non ha più fiducia nella democrazia di queste istituzioni, eche è peggio, non si riconosce più in un'...