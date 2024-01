Quanto costa l’adesione dell’Ucraina all’Ue L’analisi di Vodvychenko Cds

Leggi su formiche

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) L’economia dell’Unione europea subirà notevoli cambiamenti dopoe lo stesso accadrà nel settore sociale. Il mercato interno dell’Unione crescerà di circa 30 milioni di persone e ci sarà un notevole aumento delle risorse agricole e delle superfici agricole (oltre 52,1 milioni di ettari). La superficie agricolaè circa tre volte maggiore rispetto a quella della Polonia e della Romania. Nel 2021, secondo la Banca mondiale, ammontava a 32,9 milioni di ettari, ma a causa della guerra è scesa a circa 27,9 milioni di ettari. Nell’Unione europea, vengono creati fondi specifici e risorse mirate sono allocate per migliorare lo sviluppo delle diverse regioni. Questa politica è nota come coesione. Attraverso di essa, l’Ue aiuta le regioni in cui le persone hanno meno risorse o che affrontano altre ...