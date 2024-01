Quando l’iconico incontra il vintage | il sodalizio vincente di Puma

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) LA CLASSICAEASY RIDER ABBRACCIA LA NOSTALGIA RUNNING L’epitome di un classico della corsa, la Easy Rider didel 1977 torna per il 2024. Una silhouette che ha rivoluzionato la mania del jogging degli anni ’70, la Easy Rider ha rappresentato diversi significativi passi avanti nell’innovazione runningè stata originariamente rilasciata quasi mezzo secolo fa. Creata per il cross-country e la corsa su strada, la Easy Rider è stata realizzata con una tomaia in nylon imbottito e rinforzi in suede sulla punta e sul tallone. La sua caratteristica principale, sia dal punto di vista stilistico che funzionale, era la suola Federbein, che utilizzava tacchetti in gomma per offrire il massimo dell’ammortizzazione e del comfort. A testimonianza dell’innovazione della Easy Rider, la silhouette ha ispirato un’intera collezione nota ...