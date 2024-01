Quando gioca Cocciaretto contro Navarro agli Australian Open | orario | programma | tv | streaming

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Dopo aver vinto per la prima volta in carriera un innel tabellone principale degli, Elisabettanon vuole fermarsi e si prepara ad affrontare domani al secondo turno l’emergente americana Emma. La 22enne marchigiana, aggiudicandosi la prossima partita, raggiungerebbe i sedicesimi di finale a Melbourne eguando il suo miglior risultato in un Major (Roland Garros e Wimbledon 2023). Nessun precedente ufficiale a livello WTA tra le due, ma lo stato di forma e la classifica mondiale indicano come favorita la statunitense., n.26 del ranking, ha cominciato alla grande il 2024 perdendo la finale di AucklandCoco Gauff e trionfando pochi giorni fa a Hobart dopo aver regolato nell’atto conclusivo Elise ...

Dopo sette tentativi andati a vuoto, Jasmine Paolini si appresta a gioca re per la prima volta in carriera il secondo turno degli Australian Open . La ... (oasport)

Dopo sette tentativi andati a vuoto, Jasmine Paolini si appresta a giocare per la prima volta in carriera il secondo turno degli Australian Open. La 28enne toscana ha infatti sconfitto quest'anno a Me ...