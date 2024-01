Qatar | accordo fra Israele e Hamas per medicine agli ostaggi - Usa | Tel Aviv deve difendersi | ma basta vittime civili

16 gen 22:28fra Israele e Hamas per medicine a ostaggi Ilha reso noto di aver mediato untra Israele e Hamas per consentire la consegna di farmaci agli oltre 100 ...... lo ha annunciato il ministero degli Esteri del. L', negoziato da Doha e Francia, riguarda ' l'ingresso di un carico di aiuti umanitari per i civili nella Striscia di Gaza , in ...L'accordo, negoziato da Doha e Francia, riguarda "l'ingresso di un carico per i civili nella Striscia, in particolare nelle zone più colpite, in cambio della consegna di farmaci agli ostaggi AGI - Isr ...Raid di Israele su Khan Yunis, colpiti edifici residenziali: 13 morti | Le notizie di mercoledì 17 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas, in diretta ...