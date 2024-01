Putin | l’Ucraina rischia un “colpo irreparabile” se il conflitto continua

Il film, prodotto in Russia, raccoglie un pò tutti i messaggi usati daper 'giustificare''aggressione all'indipendente. Proiettato in Russia non ha raccolto'entusiasmo sperato e ......conseguenze dell'aggressione russa all'Wutnow invece appare più ottimista affermando che, come accaduto a, Xi "pagherebbe un prezzo altissimo per le sue azioni". E per lui, aggiunge'...