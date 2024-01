Psg | Mbappé | «Andarmene dall’Europa? Prima o poi toccherà anche a me»

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Kylian, attaccante del Psg, ha parlato ai microfoni di GQ del suo futuro. Ecco le sue dichiarazioni su un possibile approdo fuoriKylian, attaccante del Psg, ha parlato ai microfoni di GQ del suo futuro. Ecco le sue dichiarazioni su un possibile approdo fuori. PAROLE – «Molti grandi giocatori, che hanno segnato la storia del calcio, hanno lasciato l’Europa la scorsa estate e stiamo entrando in una nuova era di questo sport. Fa parte del suo ciclo normale e so che a un certo puntoa me. Questi cambiamenti non mi preoccupano, penso semplicemente di continuare la mia carriera seguendo la mia strada».

