PSG | il Real Madrid si muove per Mbappé

... che lo avrebbe designato come erede di Kylian Mbappé, ormai promesso sposo delMadrid. Per acquistare Kvaratskhelia in estate, ilsarebbe disposto a fare all - in e a mettere sul piatto un'...Rinnovo Mbappé con il: offerta shock da parte di Al Khelaifi al giocatore. Le parole del giornalista francese Daniel Riolo Rinnovo Mbappé con il: offerta shock da parte di Al Khelaifi al giocatore. Le parole del giornalista francese Daniel Riolo: OFFERTA- "In questa storia con Mbappé, devi essere chiaro sulle cose. ...Il Girona rallenta nella Liga, in Serie A l'Inter difende il suo primato. In Premier, City a meno due dal Liverpool ...Dai malumori dell'autunno all'obiettivo Champions con il Psg: nel giorno della deadline per la scelta del futuro, viaggio tra le parole chiave del fuoriclasse francese ...