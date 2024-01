Provocazioni vicino al confine | Zakharova minaccia ancora la Nato

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) "L'aumento delle attività militari dellae dei suoi Paesi membriai confini della Russia e della Bielorussia è di natura provocatoria". Lo afferma la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria, in un briefing con la stampa. Commentando la mossa della Polonia di consentire l'ingresso di truppe tedesche sul proprio territorio,ha affermato che essa contribuisce al "completo degrado dell'architettura di sicurezza europea". "Tali passi, ovviamente, non rimarranno senza una reazione appropriata da parte russa", ha detto. La portavoce ha inoltre affermato che la preparazione di un accordo interstatale tra Russia e Iran è nella sua "fase finale" e dovrebbe essere firmato durante una riunione dei presidenti dei due Paesi.

Diversamente, i bersagli iraniani 'sono nelle città oa esse' ma come ha precisato un ... Per Islamabad l'attacco è un atto 'totalmente inaccettabile' perché slegato da '' provenienti ...... per la gravità delle lesioni provocate da un'arma da taglioad organi vitali, era stato ... secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, ci sarebbero state lee le minacce ...L’Iran bombarda in Siria e Iraq. Le guardie della rivoluzione affermano di aver colpito obiettivi Isis ad Aleppo e un quartier generale del Mossad a Erbil. Le autorità del Kurdistan parlano di 4 morti ...Un diciottenne è stato stato arrestato a Cetraro, dai carabinieri della Compagnia di Scalea, con l'accusa di "tentato omicidio aggravato dai motivi abietti e futili". (ANSA) ...