Proteggersi dalle truffe di clonazione della voce AI | consigli e segnali d’allarme

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) (Adnkronos) – La tecnologia divocale basata sull’intelligenza artificiale (AI) ha compiuto progressi significativi negli ultimi anni, diventando sempre più sofisticata e realistica. Questo progresso tecnologico ha aperto la strada a nuove possibilità in vari settori, come l’intrattenimento, l’assistenza clienti e le interazioni virtuali. Tuttavia, parallelamente ai benefici, sono emerse anche potenziali minacce, come l’uso di questa tecnologia per scopi fraudolenti. Lavocale AI implica la creazione di un modello digitaledi una persona, permettendo di generare parole e frasi che quella persona non ha mai pronunciato. Per esempio, con solo 5 secondi di registrazione vocale, alcuni software diavanzati possono creare un clone vocale convincente. Questa ...