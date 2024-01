Prorogata fino al 21 aprile la mostra di Yayoi Kusama a Palazzo della Ragione

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Bergamo. Aprosegue lache presenta “Fireflies on the Water”, una delle “Infinity Mirror Room” più iconiche di, proveniente dalla collezione del Whitney Museum of American Art di New York. L’iniziativa, curata da Stefano Raimondi, sta portando a Bergamo numerosi visitatori e in virtù delle richieste di biglietti, The Blank Contemporary Art, che ha promosso l’evento in intesa culturale con il Comune di Bergamo, è riuscita a ottenere dal Whitney Museum of American Art di New York, proprietario dell’opera dell’artista giapponese, un’ulteriore prorogaal 212024. Dal 19 gennaio 2024, sarà quindi messo in vendita sulla piattaforma di MidatIcket un ultimo nucleo di 15.000 ingressi, che andranno a sommarsi ...