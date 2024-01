Pronostici di oggi 17 gennaio | Fa Cup | Copa del Rey e Coppa d’Africa

Indice Partite in Diretta Live del giornoperProgramma delle partite del 17 gennaio Risultati in tempo reale del 17 gennaio In Coppa d'Asia si gioca la prima partita alle ore 12.30 ...di mercoledì 17 gennaio: continua la fase a gironi di Coppa d'Africa, in campo pure FA ... In attesa delle semifinale di Supercoppa Italiana al via domani,si gioca in Coppa d'Africa, ...L’attrice offre sempre spunti di riflessione in merito alla sua partecipazione al Grande Fratello. Soprattutto ha fatto l’inaspettato pronostico. La Ricci innanzitutto ha riconosciuto il fatto che i ...La capolista della Liga cerca il pass per i quarti di Copa del Rey: uno sguardo ai precedenti e non solo ...