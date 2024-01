Progetto di videosorveglianza “intelligente” | lavori in corso

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIniziati a fine anno, proseguono iper l’installazione del sistema di” nel Comune di Grottaminarda per il monitoraggio del territorio. In questa fase si stanno montando le centraline operative e le telecamere a Carpignano ed all’incrocio tra via Baronia con via Tratturo. Poi si procederà anche in altri punti strategici della città quali il casello autostradale e le due rotatorie in località Fontana Del Re ed in località Ruvitiello. Cinque le postazioni contemplate al momento dalpresentato in occasione del Consiglio comunale del 19 dicembre attraverso l’approvazione di una variazione al Bilancio di Previsione Finanziario, ma si prevede di partecipare ad altri bandi e grazie anche alla Prefettura di Avellino, di implementare il sistema che sarà a ...