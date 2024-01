Progetto CERV | i bandi aperti

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) e come ottenere le risorse europee Presentato a Palazzo Isimbardi il programma europeo “Citizens, Equality, Right and Values”: sotto i riflettori Idi finanziamentoe di prossima uscita a disposizione di Comuni e terzo settore Europa più vicina e risorse europee più facili da intercettare: questo l’obbiettivo del convegno promosso martedì 16 gennaio a Palazzo Isimbardi, sede della Città metropolitana di Milano. Sotto i riflettori il programma europeo“Citizens, Equality, Right and Values”, con tutte le opportunità già aperte e quelle che saranno presto disponibili anche per Comuni e terzo settore. Giorgio Mantoan, Consigliere Delegato a Sviluppo Economico, Politiche Giovanili, Rapporti con Sistema delle Università, Forestazione Urbana e Progetti Forestami, coordinamento Fondi Europei e il Segretario e Direttore ...

