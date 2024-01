Prof uccisa a Napoli | ergastolo anche in appello per l’ex

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoinper Pinotto Iacomino, condannato alla stessa pena in primo grado per avere ucciso con 13 coltellate la sua ex compagna, l’insegnante Ornella Pinto, all’alba del 3 marzo 2021, nell’abitazione del quartiere Arenaccia diche avevano condiviso e dove la donna viveva con il figlio. Lo ha deciso prima Corte d’Assise didi(presidente Rosanna Saraceno, giudice a latere Pasquale Santaniello) che ha accolto le richieste formulate dal sostituto procuratore generale Luigi Musto e dagli avvocati di parte civile Mino Capasso, Marcello Severino, Loredana Gemelli e Celeste Giliberti. Il giudice ha disposto una provvisionale da 180mila euro per Stefania Pinto, sorella della vittima, tutrice del figlio della coppia. Sia ...