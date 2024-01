Processo Impagnatiello | la famiglia di Giulia nomina 2 psichiatri

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSono già pronti a ribattere alla linea difensiva che punterà sul vizio di mente, nel caso venisse disposta una periziaca, i legali dei familiari diTramontano, la 29enne incinta al settimo mese uccisa con 37 coltellate dal fidanzato Alessandroil 27 maggio scorso a Senago, nel Milanese. Per l’imputato domani si aprirà ilin Corte d’Assise a Milano. Da quanto si è saputo, infatti, l’avvocato Giovanni Cacciapuoti, che rappresenta il padre Franco, la madre Loredana, il fratello Mario e la sorella Chiara (saranno presenti in aula domani), ha giàto due, Salvatore De Feo e Diana Galletta, che potranno svolgere il loro lavoro di consulenti nel caso in cui la Corte, su richiesta della difesa, nel ...